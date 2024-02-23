البرازيل.. مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية (فيديو)
أعلنت السلطات البرازيلية أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ريو دي جانيرو بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة أمس الخميس.
وقال مسؤولون إن أربعة من القتلى، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 أشهر ينتمون إلى عائلة واحدة في مدينة بارا دو بيراي، دمر انهيار أرضي منزل العائلة.
وتم إدراج طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في عداد المفقودين في مدينة مينديز الريفية.
ووفقا لرؤساء بلديات مدن مختلفة أصبح أكثر من 100 شخص بلا مأوى في جميع أنحاء ولاية ريو دي جانيرو.
وحذرت حكومة الولاية من أنه لا يزال هناك احتمال كبير لحدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن.
Man saves woman and baby trapped in a car moments before the vehicle was swept away by raging floodwaters amidst insane flooding in Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, #Brazil#Flood#Brasil#NovaIguaçu#RiodeJaneiro#BrazilFloods#FlashFlood#Rain#Flooding#Rescue#Inundação… pic.twitter.com/eg7HhVg6fp— Earth42morrow (@Earth42morrow) February 22, 2024
وأفادت وسائل إعلام محلية عن عدة حالات لسكان يعملون كفرق إنقاذ مرتجلة في محاولة لإنقاذ الأرواح "لم يتمكن رجال الإطفاء والشرطة بعد من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بشدة".
🌊🇧🇷 Massive floods wreak havoc in Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil as heavy rains inundate the region, causing widespread destruction and displacement. #Floods#RioDeJaneiro#Brazil#NaturalDisaster 🚨🌧️ pic.twitter.com/5OgYhr6qJH— ChroniBuzz (@liv59224) February 22, 2024
المصدر: أسوشيتد برس