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مصرع 11 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في البرازيل (فيديو)

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مصرع 11 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في البرازيل (فيديو)
Globallookpress Ricardo Silva
البرازيل-فيضانات-صورة أرشيفية
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أفاد مكتب عمدة مدينة ريو دي جانيرو بأن أكثر من 11 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في المدينة، حيث غمرت المياه الطرق السريعة الرئيسية فيها وتعطل عمل النقل البري وقطار الأنفاق.

وقال المكتب إن "الأمطار الغزيرة في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو والضواحي المجاورة تسببت في فيضانات على الطرق السريعة الرئيسية وشل حركة وسائل النقل العام وسقوط ضحايا".

وأشارت إلى أن أسباب الوفاة هو الانهيارات الأرضية والصدمات الكهربائية الناجمة عن انقطاع أسلاك شبكة الكهرباء في المدينة وما زال البحث مستمرا عن الضحايا.

وأعلن عمدة المدينة إدواردو بايس حالة الطوارئ في المدينة، ودعا سكانها إلى عدم مغادرة منازلهم دون داع حتى تعود الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها.

المصدر: تاس

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