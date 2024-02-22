مراسم افتتاح السفارة الروسية في العاصمة الليبية (فيديو)

أعادت روسيا الاتحادية افتتاح سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس، يوم الخميس، وذلك بعد 7 أشهر من اعتماد أوراق السفير الروسي بليبيا حيدر آغانين من قبل المجلس الرئاسي الليبي.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية "محمد عون" ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي وعدد من المسؤولين الليبيين، وبعض السفراء العرب.

وقال السفير الروسي حيدر آغانين في كلمة ألقاها باللغة العربية: "نعتبر اليوم يوما مهما في العلاقة بين روسيا الاتحادية وليبيا، وأن التعاون بين البلدين يدخل حقبة جديدة". مشيرا إلى أنه في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2025، ستحتفي السفارة الروسية بالذكرى الــ 70 للعلاقات الليبية الروسية.

إقرأ المزيد

وأضاف أن "الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول للوصول إلى استقرار وتفاهم مشترك"، مؤكدا أن "السلام والتنمية ليسا خيارا بل ضرورة مؤكدة".

وأشار السفير الروسي إلى أن السفارة مقبلة على افتتاح قنصلية عامة في مدينة بنغازي خلال هذا العام.

المصدر: RT