"حماس" تعقيبا على الفيتو الأمريكي: واشنطن شريكة في إبادة الأطفال والمدنيين

دانت "حماس" بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فورا لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى.

واعتبرت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء أن "إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية، وخدمة لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني".

وقالت إن الرئيس الأمريكي وإدارته يتحملون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة.

وأوضحت أن "الموقف الأمريكي، يعد ضوءا أخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفا وجوعا، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة".

المصدر: RT