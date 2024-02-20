رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش سيبدأ التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر خلال الأيام المقبلة

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي بدء التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر الماضي خلال الأيام المقبلة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأن "رئيس الأركان العامة هرتسي هليفي سيبدأ التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر الماضي اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك في الأيام التي سبقت الهجوم، وفي سلوك الجيش الإسرائيلي في ذات اليوم وما تلاه".

ومن بين الأمور التي سيشملها التحقيق الداخلي "استعداد القوات للقتال ووصولها إلى ميادين القتال وطريقتها في القتال".

ويأتي قرار بدء التحقيقات على خلفية مطالبة مراقب الدولة ماتتياهو إنجلمان بفتح تحقيق في سلوك الجيش الإسرائيلي، وكذلك على خلفية التوترات بين المستويين العسكري والسياسي.

وكان رئيس الأركان هليفي قد بعث برسالة إلى إنجلمان حذر فيها من أن "التحقيق الذي يعتزم إجراؤه سيشتت انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي وجودته ولن يسمح باستخلاص الدروس اللازمة".

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه "إلى جانب التحقيق الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، يجري فريق تابع لهيئة الأركان تحقيقات في حوادث عدة منها مقتل 13 رهينة إسرائيلية في منزل تم قصفه في بلدة بئيري بمنطقة غلاف غرة، بناء على أوامر العميد باراك حيرام في السابع من أكتوبر".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 29 ألف قتيل و69 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

المصدر: سبوتنيك