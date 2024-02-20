ناريشكين: انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان لم يكن هزيمة وفرار الأمريكان من هناك كان مخزيا

أكد رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان لم يكن هزيمة وإنما دعوة للغرب إلى الحوار، مذكّرا بالهروب الأمريكي المخزي من أفغانستان.

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جاء ذلك في حديث سيرغي ناريشكين ضمن مائدة مستديرة نظمت بالذكرى الخامسة والثلاثين لانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، حيث وصف هروب الأمريكيين من هذا البلد في أغسطس 2021، بـ"المخزي"، مشيرا إلى تخلي الولايات المتحدة عن كم كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب "ترك عدة آلاف من الأفغان الذين ائتمنوهم على مصيرهم".

وأضاف: "في هذا الصدد، بالطبع، لا يمكن القول إن بلادنا عانت من الهزيمة في أفغانستان، وإنما كان قرار سحب القوات السوفيتية المحدودة أصلا هناك قرارا سياسيا في المقام الأول، اتخذ بمنطق ما يسمى بالتنازلات أحادية الجانب. إلا أن الغرب لم ينظر إلى هذه التنازلات بوصفها دعوة للحوار، وإنما اعتبرها ضعفا من جانب قيادة الاتحاد السوفيتي آنذاك".

المصدر: نوفوستي