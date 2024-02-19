ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ثلجي شرقي أفغانستان إلى نحو 30 قتيلا (صور)
Sputnik
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أسفر انهيار ثلجي نجم عن تساقط كثيف للثلوج شمال شرقي أفغانستان عن مصرع 28 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.
Sputnik
وقالت السلطات المحلية، إن الانهيار الثلجي الذي رافقه انهيار أرضي ضرب قرية ناكرا بمنطقة نورغرام ليلا، مما أدى إلى تدمير 30 منزلا، 5 منها بالكامل.
Sputnik
وقد تأكد حتى الآن مقتل 28 من السكان، معظمهم من النساء والأطفال، ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الثلوج والأنقاض مستمرة، كما أصيب 30 آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى.
Sputnik
المصدر: وكالات