 
مباشر
عاجل
القناة 13 العبرية: البرازيل تطرد السفير الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ثلجي شرقي أفغانستان إلى نحو 30 قتيلا (صور)

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ثلجي شرقي أفغانستان إلى نحو 30 قتيلا (صور)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0ea

أسفر انهيار ثلجي نجم عن تساقط كثيف للثلوج شمال شرقي أفغانستان عن مصرع 28 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ثلجي شرقي أفغانستان إلى نحو 30 قتيلا (صور)
Sputnik

وقالت السلطات المحلية، إن الانهيار الثلجي الذي رافقه انهيار أرضي ضرب قرية ناكرا بمنطقة نورغرام ليلا، مما أدى إلى تدمير 30 منزلا، 5 منها بالكامل.

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ثلجي شرقي أفغانستان إلى نحو 30 قتيلا (صور)
Sputnik

وقد تأكد حتى الآن مقتل 28 من السكان، معظمهم من النساء والأطفال، ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الثلوج والأنقاض مستمرة، كما أصيب 30 آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى.

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار ثلجي شرقي أفغانستان إلى نحو 30 قتيلا (صور)
Sputnik

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا