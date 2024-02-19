عائلات الرهائن الإسرائيليين في احتجاج أمام منزل غانتس: عليك أن تحمينا (فيديو)

نظمت عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس معسكر الدولة بيني غانتس وهتفوا: "بالنسبة لرئيس وزرائنا نشعر أننا العدو وعليك أن تحمينا".

وحسب موقع Ynet هتف المتظاهرون من أمام منزل غانتس في روش هعين: "فتياتنا يتعرضن للاغتصاب هناك، والجنود يتعرضون للاغتصاب".

"תגיד לנו שאנחנו לא האויב": משפחות חטופים הפגינו, גנץ יצא אליהם ואמר - "נגיע לקהיר כשהתנאים יאפשרו" pic.twitter.com/VVUXIT9IT5 — ynet עדכוני (@ynetalerts) February 19, 2024

وسئل غانتس عن سبب عدم حضور الفريق الإسرائيلي للمفاوضات في القاهرة، فأجاب: "سيصل الفريق إلى القاهرة عندما تسمح الظروف بذلك. نريد الذهاب إلى هناك لإعادتهم، وليس الذهاب إلى هناك من أجل الذهاب إلى هناك".

كما قال أفراد الأسر لغانتس: "نحن بحاجة إلى أن نسمع منك أننا لسنا العدو. بالنسبة لرئيس وزرائنا (بنيامين نتنيتهو)، نشعر أننا العدو. وعليك أن تحمينا".

المصدر: Ynet