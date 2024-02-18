مقتل ضابطين ورجل إطفاء بالرصاص خلال الاستجابة لنداء استغاثة في ولاية مينيسوتا الأمريكية

أفادت رابطة ضباط الشرطة والسلام في ولاية مينيسوتا الأمريكية الأحد بمقتل ضابطي شرطة ورجل إطفاء اليوم الأحد خلال استجابتهم لاستغاثة عنف منزلي في ضاحية بيرنزفيل بمدينة مينيابوليس.

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وقال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فولز عبر "فيسبوك": "تلقينا أخبارا مروعة من بيرنزفي، خلال الاستجابة لاستغاثة عائلة تواجه خطرا لقي اثنان من ضباط الشرطة ورجل إطفاء حتفهم، فيما أصيب ضباط آخرون".

وأضاف: "يجب ألا نستهين بالشجاعة والتضحيات التي يقدمها ضباط الشرطة والمسعفون ورجال الإطفاء، قلبي مع عائلاتهم اليوم وولاية مينيسوتا بأكملها تقف إلى جانب بيرنسفيل".

وقال بريان بيترز، المدير التنفيذي لجمعية ضباط الشرطة والسلام في مينيسوتا في بيان: "نشعر بحزن بالغ، وكالة إنفاذ القانون تعيش حالة من الحزن، شعرنا بالصدمة بسبب الخسارة المروعة لقد ترك هؤلاء الأبطال وراءهم أحبائهم ومجتمعا سيتذكر إلى الأبد شجاعتهم وتفانيهم في الحفاظ على سلامة سكان مينيسوتا".

من جانبه قال المدير التنفيذي في قسم شرطة بيرنزفيل جيم مورتنسون: "أفكارنا وصلواتنا مع عائلات الضباط ورجل الإطفاء الذي استجاب لمكالمة الاستغاثة هذا الصباح، لقد تعرض هؤلاء الضباط لإطلاق النار أثناء الاستجابة لنداء الواجب، نشاطر مدينة بيرنزفيل وعائلات القتلى الحزن".

تقع مدينة بيرنزفيل التي يبلغ عدد سكانها حوالي 64000 نسمة على بعد نحو 24 كلم جنوب مدينة مينيابوليس.

المصدر: أب