الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 800 عسكري أوكراني وإسقاط 105 مسيرات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 800 عسكري أوكراني وإسقاط 105 مسيرات على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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حررت قواتنا السبت 17 فبراير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت مساحة الأراضي المحررة 31.75 كم مربع وتقدمت 8.6 كم وكبدت العدو أكثر من 1500 جندي.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 40 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 100 عسكري وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على مواقع هامة وبلغت خسائر العدو 400 عسكري وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية ومدرعات ومركبات قتالية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 190 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور خيرسون عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 70 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له ورادار أمريكي AN/TPQ-48.

اعترضت دفاعاتنا 4 صاروخ HIMARS أمريكية.

تم إسقاط 105 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية