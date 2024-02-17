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مراسلنا: قافلة شاحنات تابعة للتحالف الدولي تتجه إلى المواقع الأمريكية شرقي سوريا قادمة من العراق

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مراسلنا: قافلة شاحنات تابعة للتحالف الدولي تتجه إلى المواقع الأمريكية شرقي سوريا قادمة من العراق
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أفاد مراسلنا بأن قافلة شاحنات للتحالف الدولي توجهت نحو قواعدها في الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق.

وأضاف مراسانا أن قافلة شاحنات التحالف الدولي تصل مدينة القامشلي السورية قادمة من اقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، وتتجه القافلة المحملة بمواد لوجستية وأسمنتية وشاحنات مغلقة إلى القواعد الأمريكية المنتشرة في محافظتي الحسكة وديرالزور.

المصدر: RT

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