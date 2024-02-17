الدفاع الروسية تعلن تحييد 975 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 47 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 975 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 47 مسيّرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 90 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك حسنت قواتنا من مواقعها وبلغت خسائر العدو 315 عسكريا وأسلحة وعتادا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على مواقع هامة وصدت 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 360 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعشرات المدرعات والمركبات القتالية.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 170 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 40 عسكريا.

دمرت قواتنا معدات الطيران في المطارات العسكرية ومستودعات أسلحة واستهدفت نقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب والقوات الأوكرانية.

ضربت قواتنا الجوية مطارات عسكرية أوكرانية ودمرت فيها مستودعات الذخيرة والمحروقات، واستهدفت تجمعات العدو البشرية ومواقع تابعة للقوات الخاصة والمرتزقة في 110 مناطق في أوكرانيا.

اعترضت دفاعاتنا 7 صاروخ HIMARS و3 صواريخ مضادة للرادار HARM، و3 قنابل جوية موجهة JDAM، و3 صواريخ موجهة مضادة للطائرات S-200.

تم إسقاط 47 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية