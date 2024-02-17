شولتس: تسليح أوكرانيا ليس سهلا وعلى الاتحاد الأوروبي مجاراة واشنطن في ذلك

قال المستشار الألماني أولاف شولتس ​​إن تخصيص أموال الدعم العسكري لأوكرانيا "ليس بالأمر السهل"، لكن على دول الاتحاد الأوروبي مجاراة الولايات المتحدة في إنفاقها على هذا الدعم.

وقال شولتس بمؤتمر ميونيخ الأمني: "أعلم أن الأمر ليس سهلا. وليس سهلا هنا في ألمانيا أيضا. وفي بلدان أخرى هناك أصوات منتقدة تتساءل ما إذا كان من الأفضل إنفاق هذه الأموال على أغراض أخرى؟ ومع ذلك، بدون الأمن الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة الإنتاج الدفاعي وضخ الأموال والأسلحة بشكل مشترك ومنتظم إلى أوكرانيا، فإن كل شيء آخر لا معنى له".

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وقال: "الحقيقة هي أن هذه الحرب في وسط أوروبا وتطلبت منا الكثير. نعم، الأموال التي ننفقها الآن وفي المستقبل على أمننا اقتطعت من مجالات أخرى ونحن نشعر بذلك".

وساق شولتس الولايات المتحدة مثالا يحتذى بتسليح أوكرانيا وتمويلها، حيث صرفت على تسليحها أكثر من 20 مليار دولار سنويا.

المصدر: نوفوستي