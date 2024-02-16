 
مباشر

بريطانيا تستدعي ممثل السفارة الروسية على خلفية وفاة نافالني

أخبار العالم

بريطانيا تستدعي ممثل السفارة الروسية على خلفية وفاة نافالني
Sputnik ALEXEI FILIPPOV
السفارة الروسية في لندن (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzvh

أعلنت الخارجية البريطانية عن استدعاء دبلوماسي في السفارة الروسية بلندن على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وجاء في بيان للخارجية البريطانية أنها "قامت باستدعاء السفارة الروسية لتؤكد لها بوضوح أنها تعتبر السلطات الروسية مسؤولة بالكامل" عما حدث.

إقرأ المزيد
الكرملين: التصريحات الغربية حول وفاة نافالني مسعورة وغير مقبولة
الكرملين: التصريحات الغربية حول وفاة نافالني مسعورة وغير مقبولة

وأضافت أنه "يجب إجراء تحقيق كامل وشفاف في حيثيات وفاته".

وقدمت الخارجية البريطانية التعازي لعائلة وأقرباء نافالني بوفاته.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفدرالية الروسية للسجون عن وفاة أليكسي نافالني في المعتقل في دائرة يامال نينيتس الذاتي الحكم بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا