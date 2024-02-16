الهلال الأحمر الفلسطيني يفند رواية الجيش الإسرائيلي بأن طواقمه تقدم العلاج لمقاتلي حماس (فيديو)

فندت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي يزعم فيه أن طواقم الإسعاف التابعة للجمعية، قدمت العلاج لمقاتل تابع لحركة "حماس" في يوم السابع من أكتوبر.

وقالت الجمعية في بيان: "الاحتلال يتعمد مرة أخرى خلق روايات كاذبة حول عملنا بنشر فيديو لإحدى مركبات الإسعاف والمسعفين وهم يقدمون العلاج لمقاتل مجروح".

وشددت "الهلال الأحمر" على أن "المركبة التي تظهر في الفيديو ليست تابعة للهلال الأحمر وأن المسعفين اللذين يظهران في الفيديو بكل وضوح لا يرتديان زي طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأضاف البيان: "هذه الادعاءات يسوقها الاحتلال لمواصلة استهدافه المتعمد لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وهنا تجدد الجمعية نداءها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل بشكل عاجل لتوفير الحماية لطواقمنا العاملة في قطاع غزة".

واختتم البيان قائلا: "تؤكد الجمعية على أن العلاج الطبي حق للجميع، والهلال الأحمر الفلسطيني يقدم المساعدة الطبية لجميع المصابين أو المرضى، بغض النظر عن انتمائهم وفقا للقانون الدولي الإنساني".

الجدير ذكره، أن مقطع الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، يظهر بعد مراجعته من مصادر خاصة لـ RT، أن المسعفين اللذين ظهرا وهما يحملان مقاتلا مصابا، يرتدون زي "الخدمات الطبية العسكرية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الجمعة 28 ألفا و775 قتيلا و68 ألفا و552 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الجمعة، إلى أن الحرب الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 340 فردا من الطواقم الطبية، و46 آخرين من طواقم الدفاع المدني، كما تم اعتقال 99 فردا من الطواقم الطبية، وخرج 31 مستشفى بالإضافة إلى 53 مركزا صحيا عن الخدمة.

المصدر: RT