السفارة الروسية في النمسا تقدم احتجاجا بعد تصريحات رئيسها بشأن وفاة نافالني

قدمت السفارة الروسية في فيينا احتجاجا للخارجية النمساوية على خلفية تصريحات الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها، يوم الجمعة: "على خلفية التصريحات المهينة التي أدلى بها الرئيس الفدرالي أكسندر فان دير بيلن بحق روسيا والقيادة الروسية، قدمت السفارة احتجاجا حازما للخارجية النمساوية".

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وأضافت السفارة أن "المذكرة الشفهية المقدمة تضمنت الإشارة إلى أن مثل هذا الخطاب المثير للاستياء غير مقبول".

وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن قد حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن وفاة المعارض أليكسي نافالني.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الهيئة الفدرالية الروسية للسجون عن وفاة أليكسي نافالني في المعتقل في دائرة يامال نينيتس بشمال روسيا يوم الجمعة 16 فبراير بعد "وعكة صحية".

المصدر: تاس