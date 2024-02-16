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باتروشيف: الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته بأي ثمن

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باتروشيف: الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته بأي ثمن
Globallookpress MFA Russia
أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف (صورة أرشيفية)
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قال أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته العالمية بأي ثمن، رغم فشله في هزيمة روسيا في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن حول القضايا الأفغانية في العاصمة القرغيزية بيشكيك، اليوم الجمعة، حيث تابع أن واشنطن ولندن "بدأتا حرب في اليمن بحجة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وتحاولان الآن جرّ دول إقليمية إليها. لكن تلك الهجمات على مواقع الحوثيين غير شرعية على الإطلاق، ولا علاقة لها بما تزعمه واشنطن من (حق الدفاع عن النفس) بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد باتروشيف على أن المثال الأكثر وضوحا على سعي الغرب للحفاظ على هيمنته هو الوضع في أوكرانيا حيث أراد الغرب العالمي "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، إلا أن الأمر لم ينجح".

المصدر: نوفوستي

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