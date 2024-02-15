زيارة تاكر لـ "سوبرماركت" في موسكو أصابته بـ"الدهشة"

زار الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون متجر سوبرماركت خلال زيارته لروسيا وتفاجأ بأسعار المواد الغذائية.

عرض الصحفي فيديو على موقعه وعلق عليه مشيرا إلى أنه أراد زيارة متجر في موسكو للوقوف على مزاعم تقول أن العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية كان لها تأثير مدمر على اقتصادها.

وقال تاكر: أنه وبرفقة فريق التصوير اكتشفوا أن الوضع كان مختلفا تماما. وأوضح كارلسون إن الصدمة الأولى شعر بها عندما شاهد نطاق المنتجات الواسع والجودة العالية، "وبعد الانتهاء من التسوق أطلقت العنان لمشاعر الغضب على السلطات في بلدي"، ذلك أن سلة البقالة لمدة أسبوع لم تكلفه سوى 104 دولارات ( 9.5 ألف روبل).

وبحسب الصحفي، أي أميركي يزور محل بقالة في بلد تصنفه الولايات المتحدة بأنه "مركز الشر" ويرى كم تكلف الأشياء هنا وكيف يعيش الناس، فإنه حينها لا يملك إلا أن يشعر بمشاعر (غضب) قوية تجاه حكومة بلاده.

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وسبق أن أِشأر كارلسون إلى أن مترو موسكو أفضل من المترو الأمريكي، ونظافته المثالية.

كما اعترف بأن العاصمة الروسية أكثر متعة من أي مدينة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الهندسة المعمارية والطعام والخدمات هناك أفضل منها في أي مدينة في الولايات المتحدة.

وقد زار الصحفي الاميركي تاكر كارلسون موسكو في مهمة عمل، حيث أجرى مقابلة مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المقابلة لاقت شعبية واسعة جدا فقد شاهدها عشرات الملايين من الناس. واجاب فيها الرئيس بوتين على اسئلة حساسة تتعلق بأسباب تدهور علاقة روسيا مع الغرب عموما ومع الولايات المتحدة بشكل خاص، والظروف المحيطة بانطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس