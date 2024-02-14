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الولايات المتحدة تمنع نائبا من أمريكا الجنوبية من حضور منتدى في موسكو

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الولايات المتحدة تمنع نائبا من أمريكا الجنوبية من حضور منتدى في موسكو
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النائب البرلماني من بيرو غييرمو بيرميغو (صورة أرشيفية)
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منعت سلطات الولايات المتحدة النائب من بيرو غييرمو بيرميغو من حضور منتدى في موسكو، حيث حظرت شركة الطيران التركية صعوده على متن الطائرة بسبب عبورها المجال الجوي الأمريكي.

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جاء ذلك وفق ما صرح به النائب بيرميغو لوكالة "تاس"، حيث تابع: "تلقينا دعوة من زملائنا في حزب (روسيا الموحدة) للمشاركة في فعالية بعنوان (من أجل حرية الأمم!)، والتي ستعقد في الفترة من 15-17 فبراير بموسكو. وكانت لدينا رحلة مخطط لها من ليما إلى موسكو عبر مكسيكو سيتي وإسطنبول، وفي الرحلة بين مكسيكو سيتي وإسطنبول كان على الطائرة أن تسافر في جزء صغير من رحلتها عبر المجال الجوي الأمريكي. وفي الترانزيت بمكسيكو سيتي أبلغتنا الخطوط الجوية التركية بأنها تلقت تحذيرا من سلطات الهجرة بالولايات المتحدة بعدم السماح لي بالطيران عبر المجال الجوي الأمريكي. وبرغم أننا أبلغنا بأنني، كبرلماني، أحمل جواز سفر دبلوماسيا، ولا أنوي دخول أراضي الولايات المتحدة، إلا أنه تم منعي من الوصول إلى وجهتي".

المصدر: تاس

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