الحرس الثوري الإيراني يعلن نجاح إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن قواته الجوفضائية والبحرية نجحت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية.

وقال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، إن "هذا الإنجاز الجديد، زاد نطاق نفوذنا واقتدار البحرية الإيرانية لتصل إلى أي نقطة تريد".

وأضاف سلامي أن "حرس الثورة الإسلامية عاقد العزم على الدفاع بقوة عن الأمن والمصالح الوطنية وإنجازات الثورة الإسلامية بكل اقتدار ضد جميع التهديدات والمخاطر والحؤول دون تشكيل معادلات جديدة في مجال الأمن القومي للبلاد".

ولفت في هذا السياق إلى أن، "قوة الحرس الثوري الدفاعية والهجومية البحرية أصبحت عبارة عن مجموعة معقدة للغاية ومتشابكة من الإمكانيات العصرية والمتقدمة والحديثة، وذلك مع التحاق عدد كبير من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية الدقيقة القادرة على استهداف السفن القتالية في البحر.

وأكد أن بلاده "ستبدي بالتأكيد ردود فعل مناسبة وحازمة ضد أي مؤامرة"، مؤكدا "جهوزية واستعداد قواته على الساحة لدحر أي تحالف للقوى العظمى".

المصدر: فارس