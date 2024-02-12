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أردوغان: نتنياهو يتجاوز كل يوم خطا أحمر والغرب ذو الوجهين يغض الطرف عن مجازره

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أردوغان: نتنياهو يتجاوز كل يوم خطا أحمر والغرب ذو الوجهين يغض الطرف عن مجازره
Globallookpress IMAGO/Turkish presidency apaim
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ممارسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "المتشبه بالزعيم النازي أدولف هتلر"، تتجاوز كل يوم خطا أحمر.

وتحدث أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة عن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح قائلا: "سبب هذا التهور الإسرائيلي هو السياسة الغربية ذات الوجهين".

وأضاف: "الغرب يدعو إسرائيل إلى ضبط النفس في حين يغض الطرف عن مجازر نتنياهو".

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وتابع: "حكومة نتنياهو المتشبه بهتلر تتجاوز كل يوم خطا أحمر عبر سياسة الإبادة الجماعية والوحشية التي تمارسها منذ 7 أكتوبر".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيضمن "ممرا آمنا" للمدنيين قبل الهجوم المرتقب على مدينة رفح في قطاع غزة.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت من هجوم محتمل للجيش الإسرائيلي في رفح قال إنه سيكون بمثابة "كارثة إنسانية لا توصف"، فيما حذرت الخارجية السعودية في بيان "من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح".

وكانت الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة، قد أعربتا عن مخاوفهما من عملية في رفح.

من جهتها، حركة حماس حذرت السبت من وقوع "مجزرة عالمية" في رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في جنوب قطاع غزة.

المصدر: الأناضول+RT

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