بيسكوف: روسيا تحترم اختيار الشعب الفنلندي

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تحترم اختيار الشعب الفنلندي، وأعرب عن أمله في إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الرئيس الجديد لفنلندا.

جاء ذلك في معرض حديثه عن انتخاب الرئيس الفنلندي الجديد ألكسندر ستوب، حيث تابع: "إن روسيا، تقليديا، تحترم اختيار الفنلنديين وتأمل أن يكون للرئيس الجديد نهج أكثر توازنا في العلاقات الثنائية، وداعما لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

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لكن بيسكوف عاد وقال: "لسوء الحظ لا يمكننا استخدام الجزء الأخير من الجملة الاعتيادية، لأن الموقف قد تم تحديده مسبقا لاستبعاد أي حوار، ناهيك عن تطوير العلاقات الثنائية".

ووفقا لبيسكوف، يعتقد الكرملين أن الفترة التي كانت فيها الشراكة بين روسيا وفنلندا متطورة للغاية، كان ذلك يعود بالنفع على البلدين وكانت فترة أفضل من الفترة التي نشأت "بمبادرة من السلطات الفنلندية". وخلص بيسكوف إلى القول: "لا زلنا نأمل أن يكون لرئيس الدولة الجديد، الذي ستتاح له الفرصة لتلقي جميع المعلومات، نهج أكثر توازنا تجاه قضية العلاقات الروسية الفنلندية".

المصدر: نوفوستي