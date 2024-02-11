ألمانيا.. إلغاء رحلات جوية في مطاري لايبزيغ ودريسدن بسبب الإضراب

ذكرت إذاعة MDR أن رحلات الطيران من مطاري لايبزيغ ودريسدن قد تم إلغاؤها بسبب الإضراب التحذيري الذي ينظمه موظفو المطار بدءا من يوم الأحد بدعوة من نقابة عمال فيردي.

وأشارت MDR إلى أن جميع الرحلات في مطارات لايبزيغ/غالي ودريسدن في يوم الأحد قد تم إلغاؤها.

ومن المتوقع أن يستمر تأخير أو إلغاء الرحلات في هذين المطارين حتى يوم الاثنين، حيث سيستمر الإضراب حتى مساء 12 فبراير.

وقال متحدث باسم مطار لايبزيغ/غالي إن عدد رحلات الإقلاع والهيوط التي سيتم إلغاؤها قد تتجاوز المئة.

ووفق تقارير MDR تطالب نقابة فيردي بزيادة الأجور، وتعويض التضخم بقيمة 3000 يورو لموظفي شركة Mitteldeutsche Flughafen

في الأسابيع الأخيرة، واجه نظام النقل في ألمانيا اضطرابات خطيرة: قام المزارعون المحتجون بإغلاق الطرق السريعة بالجرارات، وقام موظفو النقل في المدينة بإضراب في يوم الجمعة، وتعطلت الحركة الجوية يوم الخميس بسبب إضراب موظفي أمن المطار، وقبل ذلك بقليل أصيبت حركة السكك الحديدية بالشلل بسبب الإضراب القياسي من حيث طول المدة.

المصدر: نوفوستي