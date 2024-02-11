خفر السواحل اليوناني ينقذ 84 مهاجرا ويعتقل 4 من مهربي البشر

أعلن خفر السواحل اليوناني عن العثور يوم الأحد في حادثتين منفصلتين على 84 مهاجرا وصلوا عن طريق البحر وتم اعتقال أربعة متهمين بتهريب المهاجرين الذين نقلوهم.

وأشار خفر السواحل في بيان إلى أنه عثر على المهاجرين في حادثتين وقعتا في وقت مبكر من يوم السبت.

وفي الحادثة الأولى، تلقى خفر السواحل إخطارا بانجراف قارب بسبب عطل ميكانيكي في البحر على بعد 85 كلم جنوب جزيرة كريت.

وتمكنت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية من العثور على القارب وإنقاد 72 شخصا، بينهم 58 رجلا و14 قاصرا، ونقلتهم إلى جزيرة كريت.

وبعد استجواب الوافدين، ألقى خفر السواحل القبض على اثنين منهم، يعتقد أنهما قاما بتهريب المهاجرين.

وكان القارب قد أبحر من ميناء طبرق الليبي. وقال المهاجرون الذين أنقذتهم السلطات اليونانية إنهم دفعوا ما بين 2000 إلى 4000 دولار لكل منهم مقابل عبورهم إلى اليونان.

ويواجه الموقوفان تهما بتشكيل عصابة وتسهيل دخول الأفراد بصورة غير قانونية إلى البلاد وتعريضهم للخطر.

ووقعت الحادثة الثانية أيضا صباح يوم السبت، حيث تلقى خفر السواحل بلاغا بوصول أشخاص إلى شاطئ جزيرة رودس.

وأرسل خفر السواحل زورق دورية إلى المياه القريبة من موقع نزول المهاجرين إلى الشاطئ، بينما أرسلت الشرطة اليونانية أيضا دورية راجلة للمنطقة.

واعترض قارب الدورية زورقا سريعا يحمل رجلين كانا متوجهين إلى الساحل التركي، ولم يكن بحوزتهما وثائق سفر.

وبعد ذلك بقليل، عثرت دورية الشرطة على 14 مهاجرا، بينهم خمسة رجال وأربع نساء وخمسة قاصرين، في منطقة تدعى شاطئ أنتوني كوين، وهي المنطقة التي اشترى فيها الممثل المكسيكي الأمريكي عقارا.

وقالت السلطات إنها احتجزت الزورق السريع. ويعتقد أن الرجلين المعتقلين هما من مهربي البشر وكانا عائدين إلى قاعدتهما في تركيا.

ولم يتم بعد الإعلان عن جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم والمهربين.

وشهد عام 2023، وصول قرابة 41 ألف مهاجر إلى اليونان عن طريق البحر، مقارنة بـ 12 ألف في عام 2022، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبلغ عدد المهاجرين ذروته في سبتمبر حيث بلغ 10839 مهاجرا.

المصدر: أ.ب