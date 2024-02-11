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الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 850 جنديا أوكرانيا خلال يوم

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الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 850 جنديا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن خسائر الجيس الأوكراني بلغت حوالي 855 جنديا بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

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الدفاع الروسية: حوالي 5000 عسكري أوكراني بين قتيل وجريح خلال أسبوع وتحسين المواقع على عدة اتجاهات
الدفاع الروسية: حوالي 5000 عسكري أوكراني بين قتيل وجريح خلال أسبوع وتحسين المواقع على عدة اتجاهات

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

  • صد 5 هجمات للعدو على محور كوبيانسك، والخسائر الأوكرانية بلغت نحو 210 عسكريين
  • صد هجومين على محور كراسني ليمان، والعدو يخسر نحو 120 جنديا
  • صد 11 هجوما على محور دونيتسك وخسائر العدو تصل إلى 325 جنديا بين قتيل وجريح
  • على محور جنوب دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريا
  • على محور خيرسون خسر العدو نحو 50 جنديا
  • إصابة مركز التحكم التابع للواء الاقتحام الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوغرودوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك ضرب مستودع لأسلحة الطيران، وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 119 منطقة
  • إسقاط 30 طائرة أوكرانية بدون طيار.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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