زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، الأجزاء الشمالية من باكستان الليلة الماضية، حسب دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية.

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وقالت السلطات الباكستانية إن مركز الزلزال كان على عمق 142 كيلومترا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان، حيث شعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من باكستان بما في ذلك بيشاور وسوات وشيترال ولوير دي والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى العاصمة إسلام آباد.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية