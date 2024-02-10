انتشال جثث طاقم مروحية "مي-8" المنكوبة في جمهورية كاريليا الروسية (فيديو)

أعلنت لجنة التحقيق الروسية العثور على جثث جميع أفراد طاقم مروحية "مي-8" التي تحطمت في بحيرة أونيجسكويه في جمهورية كاريليا الروسية، وتم انتشالها كلها

وقالت اللجنة في بيان على "تلغرام": "تم إجراء كشف على المروحية التي تم انتشالها من قاع بحيرة أونيجسكويه والتي تحطمت في جمهورية كاريليا. وتم العثور على جثث جميع أفراد الطاقم الثلاثة وتم التعرف عليهم من قبل أقاربهم. وصدر أمر بإجراء فحوصات الطب الشرعي وفحوصات فنية للطائرة".

وأشارت إلى أن المحققين يواصلون التحقيق في القضية الجنائية.

وانقطع الاتصال بمروحية "مي-8" يوم الأحد 4 فبراير في كاريليا. وتبين لاحقا أن الطائرة تحطمت في بحيرة أونيجسكويه.

المصدر: RT