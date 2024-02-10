قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوتكوم، على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن الرئيس جو بايدن سيجبر فلاديمير زيلينسكي على مواصلة الصراع حتى الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

وأضاف: "بايدن يعرف حق المعرفة أن روسيا انتصرت بالفعل في الصراع في أوكرانيا. وهو يدرك أن الاستسلام بات من الإجراءات الشكلية. لكنه رغم ذلك، يريد من زيلينسكي مواصلة القتال حتى نهاية الانتخابات الأمريكية".

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ودعا رجل الأعمال، الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، إلى منع تقديم حزمة مساعدات أخرى لنظام كييف، من أجل إنقاذ حياة الأوكرانيين.

وقال: "60 مليار دولار لأوكرانيا من أجل الانتخابات فقط. هل يجب أن يموت آلاف الجنود الآخرين من أجل حملة بايدن الانتخابية ؟".

يوم الخميس الماضي أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد تصويت إجرائي، مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل دون تخصيص أموال لأمن الحدود، وبعد ذلك ستطرح الوثيقة للتصويت في مجلس الشيوخ بالكونغرس. وإذا تم اعتماد الوثيقة في مجلس الشيوخ، فسيتم إرسالها إلى مجلس النواب للنظر فيها.

وفي نهاية ديسمبر، سلمت واشنطن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية إلى كييف، ولتقديم حزمة جديدة، يجب أن ينال البيت الأبيض موافقة الكونغرس، لكن حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضية.

وتخشى القيادة الأمريكية أنه في غياب الدعم من الولايات المتحدة، قد ترفض الدول الغربية الأخرى، مواصلة تقديم الدعم لسلطات كييف.

المصدر: نوفوستي