 
مباشر

"كان نازيا".. "بيلد" تكشف حقائق عن تاريخ جد وزيرة الخارجية الألمانية

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wy2m

كشفت صحيفة "بيلد" نقلا عن وثائق تاريخية أن جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت.

وبحسب الصحيفة: "لم يكن فالديمار باربوك مجرد ضابط، بل كان أيضا مؤيدا نشطا للاشتراكية القومية".

إقرأ المزيد
برلين: ألمانيا تتحمل المسؤولية التاريخية عن جرائم القوات الألمانية خلال حصار لينينغراد
برلين: ألمانيا تتحمل المسؤولية التاريخية عن جرائم القوات الألمانية خلال حصار لينينغراد

خلال الحرب العالمية الثانية حصل على رتبة ضابط فيرماخت وكان مهندس دفاع جوي.

كما تظهر الوثائق، أن الجد بيربوك قرأ كتاب هتلر "كفاحي" ودعم النظام بالكامل. وفي عام 1944 حصل على وسام هتلر للاستحقاق العسكري بالسيوف.

وذكرت حفيدة فالديمار والتي تشغل منصب وزيرة خارجية ألمانيا حاليا أن جدها خاض الحرب في صفوف الفيرماخت، لكنه لم يقل شيئا عن معتقداته.

وأضافت الصحيفة "عندما ذكرت أنالينا بيربوك جدها في خطاباتها، هل كانت تعلم أنه لم يكن ضابطا يبلغ من العمر حوالي 30 عاما فحسب، بل ربما كان أيضا اشتراكيا وطنيا مخلصا". 

وردت وزارة الخارجية على طلب الصحيفة بأن بيربوك لم تكن على علم بهذه الوثائق.

في الوقت نفسه، تلاحظ بيلد، أن كل ملف تقريبا لأولئك الذين خدموا في الفيرماخت يحتوي على ملاحظة حول الإيمان غير المشروط بالاشتراكية القومية.

وتأسس حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني (الحزب النازي -NSDAP) اليميني المتطرف  في مدينة ميونيخ في عام 1920. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟