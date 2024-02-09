كشفت صحيفة "بيلد" نقلا عن وثائق تاريخية أن جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت.

وبحسب الصحيفة: "لم يكن فالديمار باربوك مجرد ضابط، بل كان أيضا مؤيدا نشطا للاشتراكية القومية".

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خلال الحرب العالمية الثانية حصل على رتبة ضابط فيرماخت وكان مهندس دفاع جوي.

كما تظهر الوثائق، أن الجد بيربوك قرأ كتاب هتلر "كفاحي" ودعم النظام بالكامل. وفي عام 1944 حصل على وسام هتلر للاستحقاق العسكري بالسيوف.

وذكرت حفيدة فالديمار والتي تشغل منصب وزيرة خارجية ألمانيا حاليا أن جدها خاض الحرب في صفوف الفيرماخت، لكنه لم يقل شيئا عن معتقداته.

وأضافت الصحيفة "عندما ذكرت أنالينا بيربوك جدها في خطاباتها، هل كانت تعلم أنه لم يكن ضابطا يبلغ من العمر حوالي 30 عاما فحسب، بل ربما كان أيضا اشتراكيا وطنيا مخلصا".

وردت وزارة الخارجية على طلب الصحيفة بأن بيربوك لم تكن على علم بهذه الوثائق.

في الوقت نفسه، تلاحظ بيلد، أن كل ملف تقريبا لأولئك الذين خدموا في الفيرماخت يحتوي على ملاحظة حول الإيمان غير المشروط بالاشتراكية القومية.

وتأسس حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني (الحزب النازي -NSDAP) اليميني المتطرف في مدينة ميونيخ في عام 1920.

المصدر: نوفوستي