بوتين: لماذا تفعل هذا يا فولوديا؟

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عن سؤال وجهه لزيلينسكي خلال إحدى المحادثات السابقة حول دعمه للنازيين الجدد.

وقال بوتين خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، ردا على سؤال فيما اذا كان زيلينسكي يملك خيارا لإجراء مفاوضات من أجل حل الأزمة: "لن أخوض في التفاصيل والتي يصعب مناقشتها بعض الشيء ..لكنني أعتقد أنه نعم.. فوالده قاتل ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.. كنت قد تحدثت معه عن هذا سابقا.. وسألته: لماذا تفعل هذا يا فولوديا ؟.. لماذا تدعم الآن النازيين الجدد في أوكرانيا بينما والدك حاربهم في السابق؟.. لن أكشف ما أجابني به وليس من اللائق أن أكشف ذلك .. فيما يتعلق بحرية خياره (إجراء مفاوضات من أجل السلام) فلم لا؟! فهو تولى السلطة بناء على أمل وتطلع شعبه بتنفيذ وعوده بتحقيق السلام فهو قد تحدث عن ذلك ووعد شعبه بذلك.. لقد فاز بالانتخابات بناء على هذه الوعود لشعبه.. ولكنه ما أن تولى السلطة حتى أدرك، من وجهة نظري أمرين، أولهما أنه من الأفضل أن لا يشتبك مع النازيين الجدد لأنهم عدائيون بشكل كبير ويمكن توقع كل شيء منهم. والأمر الآخر هو موقف الولايات المتحدة التي دعمت وستدعم دائما كل من يحارب روسيا وفعل زيلينسكي ذلك متجاهلا الوعود التي قدمها لشعبه لإحلال السلام لقد خدع شعبه".

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وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

المصدر: نوفوستي