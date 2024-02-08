البرازيل.. الشرطة تحقق مع حلفاء الرئيس السابق بولسونارو بتهمة تغيير نتائج انتخابات 2022

تحقق الشرطة البرازيلية مع عدد من كبار حلفاء الرئيس السابق، جايير بولسونارو، وقامت بتفتيش منازلهم ومكاتبهم يوم الخميس، وتتهمهم بمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2022.

وبحسب مصدر مسؤول، لم يكن بولسونارو هدفا لحملة التفتيش، لكن السلطات أمرت بمصادرة جواز سفره.

وقال إن عمليات التفتيش شملت نائب بولسونارو في انتخابات عام 2022، الجنرال والتر براغا نيتو، والمستشار السابق له، الجنرال أوغوستو هيلينو، ووزير العدل السابق أندرسون توريس، ورئيس حزب بولسونارو، فالديمار كوستا نيتو.

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ولم يؤكد بيان الشرطة هويات المستهدفين بعمليات التفتيش، لكنه ذكر أن القوات أجرت 33 عملية تفتيش، وتسعى لاعتقال أربعة أشخاص في ثماني ولايات، بالإضافة للعاصمة برازيليا.

المصدر: AP