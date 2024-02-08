زوجة صلاح الدين دميرطاش تعلن انسحابها من الترشح لبلدية إسطنبول

أعلنت باشاك دميرطاش، زوجة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي السابق صلاح الدين دميرطاش، المسجون في سجن أدرنة، أنها لن تترشح لمنصب عمدة بلدية إسطنبول عن حزب الحركة الديمقراطية.

وقالت دميرطاش في بيان: "أعربت عن استعدادي لتحمل مسؤولية الترشيح لمنصب عمدة بلدية إسطنبول الكبرى من أجل تقديم دعم قوي لسياسة الانتخابات المحلية التي ينتهجها حزبنا بعناية كبيرة... في هذه المرحلة، توصلنا إلى إجماع مشترك مع حزبنا على أن إعلان ترشيحي لبلدية إسطنبول الكبرى لا ينبغي أن يتحول إلى طلب. ويجب أن يعلم جميع شعبنا وأعضاء الحزب أن جميع القرارات تم اتخاذها في انسجام وتنسيق كامل مع حزبنا".

وأكدت أن "المرشحين الذين سيعلن حزبنا عنهم في الأيام المقبلة سيكونون مرشحينا جميعا، وسنقف خلف هؤلاء الأصدقاء الكرام بكل ما أوتينا من قوة ونعمل من أجل نجاح حزبنا.. سننجح جميعا معا، مهما حدث، ولن نتخلى أبدا عن سعينا لتحقيق العدالة والمساواة والسلام. وسوف نفوز بالتأكيد".

وقال حزب الحركة الديمقراطية: "لقد أجرينا مشاورات مع السيدة باشاك، التي دعمت السياسات الانتخابية لحزبنا من خلال إعلان إرادتها للترشح لبلدية مدينة إسطنبول. قامت لجاننا المعتمدة بتقييم التطورات من خلال مناقشة جميع الخيارات في هذه المرحلة واجتمعت مع السيدة باشاك واتفقتا في انسجام وتنسيق كامل على أنها لا ينبغي أن تكون مرشحة".

ومن المقرر أن يتم تنظيم الانتخابات المحلية في تركيا في يوم 31 مارس المقبل.

وكان الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وحليفه (الحركة القومية) قد أعلنا عن مرشحهما المشترك مراد قوروم لرئاسة بلدية إسطنبول، قبل أسبوعين.

وجاء ذلك بعدما حسم "حزب الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة اسم مرشحه لمنصب العمدة، وهو أكرم إمام أوغلو.

وفي انتخابات البلديات السابقة (2019) كان الصراع النهائي محصورا بإمام أوغلو وبن علي يلدريم.

وتمكن إمام أوغلو حينها من إنهاء حكم حزب "العدالة والتنمية" الذي امتد في بلدية إسطنبول لـ25 عاما.

المصدر: gazete oksijen