أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، أن أوروبا تمر بأزمة مردها هيمنة أيديولوجية ليبرالية تحاول خلق سيطرة مطلقة على الآراء وتجعل المناقشات العقلانية "مستحيلة" في أي مجال.

وأشار سيارتو إلى أن الاستراتيجية الأوروبية "فشلت" في حل الصعوبات الاقتصادية ومشكلة الهجرة غير الشرعية والنزاع في أوكرانيا. معلنا فشل أوروبا في التعامل مع هذه التحديات الرئيسية الثلاثة.

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وقال: "لسوء الحظ، لم تكن أوروبا قادرة على التعامل مع هذه التحديات الرئيسية الثلاثة".

وأضاف سيارتو متحدثا في "نادي الجمهوريين الشباب" في مدينة نيويورك "أن النقطة المهمة هي أن التيار الليبرالي السائد يحاول خلق هيمنة مطلقة على الآراء. ويزعم هذا التيار الليبرالي أنها الأيديولوجية الديمقراطية التقدمية الوحيدة، وفي حال لم تكن مستعدا للتوحد معها والدفاع عن القيم والمقاربات الليبرالية، فأنت ضد الديمقراطية ودكتاتور ومستبد".

كما وصف سيارتو التيار الليبرالي بأنه "الأيديولوجية الأقل تسامحا" التي سادت أوروبا في العقود الأخيرة، لأنهم هناك "لا يتسامحون مع الآراء البديلة، وهم ليسوا مستعدين لقبول المواقف غير الليبرالية، ولا يعتبرون أوروبيين".

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كما بين أن "نصف وسائل الإعلام المجرية تدعم الحكومة، ونصفها الآخر "يبغضها".

وأردف: "وفقا للرأي الأوروبي الحالي، يمكن اعتبار هذا التنوع بمثابة دكتاتورية إعلامية، حيث أن التيار الليبرالي السائد لا يمتلك 99.9% من وسائل الإعلام، وهو أمر متوقع في أوروبا اليوم".

يشار إلى أنه في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إنه يجب استبدال القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي "لأنها عاجزة عن التعامل مع حالات الأزمات". ووفقا له، فإن بروكسل ليس لديها الآن "قادة جيدون بما فيه الكفاية" ولا يستطيعون حل المشاكل التي نشأت فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي