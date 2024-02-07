الخارجية الروسية: العودة إلى الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان مستحيلة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن العودة إلى الحوار مع اليابان حول معاهدة السلام أمر مستحيل في الوضع الراهن.

وقال رودينكو في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، ردا على سؤال بهذا الصدد: "في الوضع الراهن العودة إلى الحوار حول المعاهدة مستحيلة على الإطلاق".

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين روسيا واليابان حاليا على أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية "بسبب السياسات القصيرة النظر للحكومة اليابانية".

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وأضاف أن "الشرط المبدئي للبدء بالتحرك نحو تطبيعها هو تخلي طوكيو عن النهج المعادي لروسيا، مع اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد، وليس إشارات وهمية. وما لم يحدث ذلك، لا نرى مواضيع لمناقشة سياسية جدية مع اليابان".

وأشار إلى أنه "منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) في فبراير 2022... اتبعت الحكومة اليابانية نهجا معاديا لروسيا، حيث تم فرض أكثر من 20 مجموعة من العقوبات غير الشرعية".

ولفت كذلك إلى زيادة اليابان الأنشطة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء حلف الناتو، إضافة إلى مساعدات سياسية واقتصادية ومادية لأوكرانيا.

المصدر: تاس