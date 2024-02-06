الصين تدعو إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، تفاديا لتصعيد التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوانغ ون بين اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "إن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط معقد وحساس للغاية. ونحن نحث الأطراف المعنية على الحفاظ على الهدوء وضبط النفس والتنفيذ المناسب لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لتجنب تصعيد التوترات الإقليمية أو خروج الوضع عن السيطرة".

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وتعليقا على سؤال بشأن الموقف المتماثل لروسيا والصين، قال وانغ ون بين إن الولايات المتحدة تعمل على تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وكانت قوات أمريكية في قاعدة بالأردن قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة. وبحسب البنتاغون فقد قتل 3 جنود وأصيب أكثر من 40 آخرين نتيجة للهجوم. وألقت واشنطن باللوم على إيران فيما حدث إلى جانب آخرين. وكجزء من الضربات الانتقامية للهجوم على قاعدتها العسكرية، قامت الولايات المتحدة بضرب أكثر من 85 هدفا تابعا لقوات الحرس الثوري الإيراني والقوات المرتبطة به في العراق وسوريا.

وذكرت القيادة المركزية للبنتاغون أن الضربات نفذت يوم الجمعة الماضي، ومن بين الأهداف التي ضربتها الطائرات الأمريكية مراكز القيادة والاستخبارات ومنشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى مرافق أخرى مشاركة في ضمان تشغيل سلاسل التوريد للحرس الثوري الإيراني والقوات المتحالفة معه في العراق وسوريا.

المصدر: نوفوستي