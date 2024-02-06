 
مباشر

بن غفير يعتذر من بايدن عما صدر من نجله

أخبار العالم

بن غفير يعتذر من بايدن عما صدر من نجله
شوبال بن غفير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxao

هاجم شوبال بن غفير نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا إياه "بالخرف"، قبل أن يسحب كلامه ويعتذر هو ووالده.

إقرأ المزيد
هجوم حاد من غانتس ولابيد على بن غفير بعد اتهامه بايدن بمساعدة
هجوم حاد من غانتس ولابيد على بن غفير بعد اتهامه بايدن بمساعدة "حماس"

وكتب شوبال في منشور على منصة "إكس" أمس الاثنين حذفه لاحقا: "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم زيادة الوعي بمرض ألزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعا للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته على التصرف". وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الأمريكي بايدن.

وتراجع بن غفير الابن عن تغريدته، واستبدلها بأخرى كتب فيها: "السيد الرئيس، معذرة".

على إثر ذلك، اعتذر بن غفير من الرئيس الأمريكي، وكتب على منصة "إكس": "شوبال ابني، هو المفضل لدي على الإطلاق، لكنه ارتكب الليلة خطأ فادحا في تغريدة أرفضها بشدة".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة، والرئيس بايدن صديق لإسرائيل. وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه، فلا مجال، لا سمح الله، للأسلوب المذموم".

وتابع بن غفير: "احترام الإنسانية هو أولا وثانيا، هكذا أقوم بتربية أطفالي. وأعتذر عن كلام ابن".

وفي وقت سابق، تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهجوم كبير بعد تصريحات له عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إنه: "بدل أن يعطينا بايدن دعما كاملا فإنه مشغول بإعطاء المساعدات الإنسانية لغزة. لو كان ترامب رئيسا لكان تصرف الولايات المتحدة مختلفا تماما"، مضيفا: "أعتقد أن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا