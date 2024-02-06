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الأمن الإيطالي يطلق حملة واسعة النطاق ضد المافيا في صقلية

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الأمن الإيطالي يطلق حملة واسعة النطاق ضد المافيا في صقلية
Globallookpress
إيطاليا، أرشيف
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أعلنت هيئة الأمن الإيطالية إطلاق حملة واسعة النطاق على المافيا في صقلية اليوم الثلاثاء، وإصدار مذكرات اعتقال بحق 37 مطلوبا.

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وقالت الهيئة في بيان إن عملية الاعتقال يشارك فيها أفراد من القوات الخاصة ودائرة مكافحة الجرائم في قطاع الأغذية الزراعية، والحرس المالي وشرطة مدينة ميسينا.

وأضاف: "كشف التحقيق... عن اهتمام قوي لعائلة المافيا بالحصول عن طريق الاحتيال على أموال ضخمة قدمها الاتحاد الأوروبي".

ويواجه الأشخاص الـ 37 الذين تم إصدار أوامر اعتقال بحقهم تهما بالمشاركة في جماعة المافيا وإنتاج وتجارة المخدرات وغسل الأموال والابتزاز والاحتيال.

المصدر: نوفوستي

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