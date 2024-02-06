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قتلى وجرحى بهجوم قرب مجمع المحاكم في إسطنبول (فيديو+ صور)

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قتلى وجرحى بهجوم قرب مجمع المحاكم في إسطنبول (فيديو+ صور)
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وفاة أحد المصابين الستة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الثلاثاء مقر مجمع المحاكم في إسطنبول.

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اللحظات الأولى للهجوم على مجمع المحاكم الرئيسي في إسطنبول
اللحظات الأولى للهجوم على مجمع المحاكم الرئيسي في إسطنبول

وقال أردوغان إنه "تم تحييد إثنين من الإرهابيين، إحداهما امرأة، قبل أن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، وسنواصل معركتنا بكل عزيمة ضد كل التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "أهنئ قواتنا الأمنية التي قضت على الهجوم أمام محكمة تشاغلايان بالتدخل في الوقت المناسب"، مؤكدا أن "تركيا ستواصل بحزم، كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية، وداعميها، دون التفرقة بينها".

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا على منصة "إكس"، إنه تم القبض على مهاجمين، امرأة ورجل، أطلقا النار على نقطة تفتيش أمام البوابة "ج" في محكمة تشاغلايان. 

وأكد أن ما حدث أمام مجمع المحاكم "هجوم إرهابي"، قتل خلاله منفذا العملية، وأصيب 6 أشخاص بينهم 3 من رجال الشرطة.

وأشار الوزير إلى أن هويات منفذا العملية معروفة للأمن التركي، وهما ينتميان لتنظيم يساري متطرف يشار له باسم "DHKP/C"، "حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري".

قتلى وجرحى بهجوم قرب مجمع المحاكم في إسطنبول (فيديو+ صور)
قتلى وجرحى بهجوم قرب مجمع المحاكم في إسطنبول (فيديو+ صور)
قتلى وجرحى بهجوم قرب مجمع المحاكم في إسطنبول (فيديو+ صور)
قتلى وجرحى بهجوم قرب مجمع المحاكم في إسطنبول (فيديو+ صور)

المصدر: RT

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