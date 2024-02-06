قائد الجيش الإستوني: روسيا تجاوزت التوقعات في إنتاج الذخيرة

اعترف قائد الجيش الإستوني مارتن هيريم بأن روسيا تجاوزت التوقعات في إنتاج الذخيرة، خلافا لحسابات الغرب و"الناتو" الذي استنفدت قوات كييف ذخائره.

وقال هيريم: "على مدى الأشهر الستة الماضية أصبح من الواضح أن روسيا قادرة على إنتاج ذخيرة أكثر عدة أضعاف مما كان يعتقد سابقا"، مشيرا إلى أن روسيا تنتج "عدة ملايين من القذائف سنويا".

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وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، ليس لديها (روسيا) مشاكل في العثور على أفراد عسكريين".

في أوائل يناير، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 1500 روسي يتقدمون بطلبات للخدمة العسكرية يوميا.

وبرز إنتاج الذخيرة كنقطة رئيسية فشل فيها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا، وأخبر الاتحاد الدول الأعضاء في أواخر العام الماضي أن من غير المرجح أن تحقق هدف إنتاج مليون طلقة ذخيرة مدفعية بحلول مارس. وفي الوقت نفسه، تعزز روسيا إنتاجها من هذه القذائف، وأشار مارتن هيريم إلى تقدير سابق بأن روسيا يمكن أن تنتج مليون قذيفة مدفعية سنويا.

المصدر: بلومبرغ