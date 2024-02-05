اليونان تنفي نيتها تسليم صواريخها "إس-300" الروسية لكييف

نفى متحدث الحكومة اليونانية بافلوس مارينكاسي بشكل قاطع الأنباء حول نيّة أثينا التخلي عن صواريخ دفاعها الجوي الروسية "إس-300"، وتسليمها لقوات كييف.

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جاء ذلك ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت أثينا تخطط لإرسال تلك المنظومات إلى كييف، كما ادعت بعض وسائل الإعلام، حيث قال: "هذا ليس صحيحا بأي حال من الأحوال، وأنا أدحضه بشكل قاطع، ولم تكن الحكومة اليونانية لتعرض الدفاع عن البلاد وسياساتها الدفاعية للخطر بأي طريقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد اقترح، في رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، نقل أو بيع أسلحة إلى أوكرانيا، مقابل أن تدرس واشنطن إمكانية تزويد أثينا بما يصل إلى 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية.

وكانت اليونان من أولى الدول الغربية التي أرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا بمجرد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث قامت أثينا بإرسال 40 طنا من المعدات عبر بولندا على متن طائرتين من طراز C-130، وقالت اليونان إنها لن تنقل إلى كييف دبابات ليوبارد 2A6 ومنظومات "إس-300" الروسية، إضافة إلى منظومات الأسلحة التي قد يؤدي توريدها إلى إضعاف القدرة الدفاعية لليونان.

المصدر: نوفوستي