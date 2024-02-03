في حادث فريد.. رجل أمريكي يتصل بمتحف القوات الجوية ليسلمهم صاروخا برأس نووي يخص جاره الراحل (صور)

أفادت شرطة مدينة بلفيو الأمريكية اليوم السبت بعثور طواقمها على صاروخ جو-جو مصمم لإيصال رأس حربي نووي بقوة 1.5 كيلو طن في مرآب رجل أمريكي.

وبحسب بيان شرطة بلفيو فقد تلقت بلاغا من متحف القوات الجوية في ولاية أوهايو يفيد بوجود صاروخ عسكري في مرآب أحد منازل المدينة.

وجاء في البيان نقلا عن المتحف أن رجلا لم يكشف عن اسمه أبدى رغبته بالتبرع بالصاروخ الذي كان ملكا لجاره الراحل للمتحف، وذكر الرجل أن جاره اشترى السلعة في الأصل من أحد متاجر التخفيضات.

وأضاف بيان الشرطة: "وصلت دورية من شرطة بلفيو مصحوبة بفرق الهندسة العسكرية إلى المنزل وتواصلوا مع الجار الذي اتصل بالمتحف، وبدوروه منح رجال الشرطة إمكانية الوصول إلى الصاروخ الذي تم اكتشافه".

وقامت فرق الهندسة بفحص العنصر وتبين أنه صاروخ غير موجَّه من فئة "جو - جو" من طراز Douglas AIR-2 Genie، مخصص لنقل رأس حربي نووي بقوة 1.5 كيلوطن".

وأوضحت الشرطة أن الصاروخ كان خاملا ولا يحتوي على وقود، ولم يكن يشكل أي تهديد.

وتؤكد الشرطة أنه “بما أن القطعة كانت خاملة ولم يطالب الجيش باستعادتها، فقد تركتها الشرطة لدى أحد الجيران حتى يتمكن من ترميمها وعرضها في المتحف”.

المصدر: نوفوستي