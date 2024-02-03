بولندا: للولايات المتحدة الحق في توجيه ضربات في الأراضي السورية والعراقية

قال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه سيجنا، إن وارسو تعتبر أن من حق الولايات المتحدة شن ضربات جوية على أراضي العراق وسوريا.

وأضاف نائب الوزير في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الإجراءات الأمريكية "تأتي ردا على هجوم إرهابي سابق على قاعدة عسكرية في الأردن، حيث قتل ثلاثة جنود أمريكيين".

وقال إن "الرد الأمريكي يأتي في إطار ضمان الأمن والتصدي لهجمات مستقبلية من قبل التنظيمات الإرهابية".

وفي نفس الوقت لا يعتقد نائب وزير الخارجية البولندي أن لإيران الحق في اتخاذ إجراءات انتقامية، واعتبر "أن هذه الضربات كانت عملية عسكرية باستخدام قاذفات بعيدة المدى أصابت أهدافا بدقة، دعنا نسميها عسكرية، والمخاوف من حدوث نوع من الرد من إيران ليس لها ما يبررها لأنه لم يكن هناك أي هجوم على أراضي هذا البلد".

ونفذت الولايات المتحدة فجر السبت ضربات استهدفت مناطق في سوريا والعراق.

وقالت الولايات المتحدة، إنها ضربت أكثر من 85 هدفا تابعا للحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له في العراق وسوريا كجزء من ردها على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن.

وأسفرت الضربات في كل من سوريا والعراق عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين، كما ألحقت اضرارا بالبنى التحتية المدنية.

المصدر: RT + نوفوستي