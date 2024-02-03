 
مباشر
عاجل
موسكو: ندين الضربات الأمريكية على سوريا والعراق وندعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

سيناتور روسي: الولايات المتحدة لن تبقى طويلا في الشرق الأوسط إن ردّت بلدان المنطقة

أخبار العالم

سيناتور روسي: الولايات المتحدة لن تبقى طويلا في الشرق الأوسط إن ردّت بلدان المنطقة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwnl

قال عضو اللجنة الدولية بمجلس الفدرالية الروسي سيرغي تسيكوف إن واشنطن لن ترتاح في الشرق الأوسط إذا ردت دول المنطقة على العدوان الأمريكي، وستضطر للرحيل في نهاية المطاف.

إقرأ المزيد
الحشد الشعبي العراقي: مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي في الأنبار
الحشد الشعبي العراقي: مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء القصف الأمريكي في الأنبار

وأضاف: "النزاع يشتعل وما أراه أن الأمريكيين لن يشعروا بالارتياح في الشرق الأوسط... لن يشعروا بالارتياح في العراق وسوريا والأراضي التي يتواجدون فيها خارج الأحكام الدولية، وسيواجهون ردا ومقاومة جديين".

وأشار إلى أن بلدان الشرق الأوسط "صارت أكثر جرأة" ولم تعد تقتصر ردودها على الدعوة للمقاومة فحسب.

وتابع: نعم، ربما، ليس قيادة هذه الدول بل تشكيلات مسلحة مختلفة وأظن أنها تنسق أعمالها مع قيادة دولها وتبدأ في مواجهة الأمريكيين".

كما أكد أن ذلك سيدفع الأمريكيين في نهاية المطاف لمغادرة الشرق الأوسط ومعاملة بلدان المنطقة باحترام وليس بالطرق التي اعتادوا عليها في الماضي وكأنهم "مواد مستهلكة ويمكن إطلاق النار عليهم أو قتلهم أو قصفهم بلا عقاب. هذه الحقبة تشارف على الانتهاء وستواجه الولايات المتحدة الرد أكثر فأكثر".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا