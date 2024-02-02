انفجار ضخم يهز أرجاء ستوكهولم (صور)

هز انفجار قوي منطقة سوندبيبيري في ستوكهولم، فجر اليوم الجمعة، وسمع دويه في أجزاء واسعة من العاصمة عند حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وقال أحد سكان المنطقة إنه شعر وكأن النوافذ تندفع إلى الداخل، وقال آخر إن السرير اهتز جراء الانفجار، مشيرا إلى أنه أعلى دوي سمعه في حياته.

ووقع الانفجار في مبنى سكني في Storskogen بسوندبيبري، دون أن يتم تسجيل أي خسائر بشرية. وتحرك العديد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المنطقة.

وأظهرت الصور دمارا في واجهة المبنى السكني الذي يقع قرب محطة مترو Näckrosen. كما لحقت أضرار بالشرفات، وتضررت سيارات متوقفة في مكان قريب.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة آنا فيستبيري: "لا يزال من غير الواضح ما الذي انفجر، لكن من الواضح أنه كان هناك دوي قوي سمع في عدة أجزاء من المدينة".

وطوقت الشرطة الموقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، لكنها لم تضطر إلى إخلاء سكان المبنى. وأجرت عمليات تفتيش دقيقة من منزل إلى آخر، وراجعت لقطات المراقبة في المنطقة.

وذكرت صحيفة "إكسبريسن" أن أحد أفراد عصابة فوكستروت، وهو ألفريد فينبيري، مسجل في العنوان المستهدف. وعرف فينبيري كصانع قنابل لصالح زعيم العصابة رافا مجيد. وأدين في ديسمبر الماضي بتدمير ممتلكات عامة.

المصدر: "Aftonbladet"