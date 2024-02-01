الدفاع الروسية تعلن القضاء على 805 عسكريين وإسقاط 68 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 805 عسكريين أوكرانيين وإسقاط 68 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 125 عسكريا ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك استطاعت قوات "المركز" تحسين مواقعها على طول خط المواجهة والقضاء على تجمعات قوات كييف في منطقة غابات سيريبريانسكي حيث بلغت خسائر العدو 290 عسكريا وأسلحة وعتادا عسكريا وعربات قتالية ومدافع غربية.

على محور دونيتسك تم صد 4 هجمات وبلغت خسائر العدو 210 أفراد وتدمير مدافع وأسلحة غربية ومستودع ذخيرة ومحطة بلجيكية للتشويش الراداري.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجومين وتم القضاء على 80 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 50 عسكريا وتدمير مدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 50 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية له و3 دبابات وناقلتي جند مدرعة ومحطات رادار أمريكية AN/TPQ-50.

تم تدمير محطة رادار لنظام NASAMS الصاروخي النرويجي، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية 35D6M، ومستودعين للوقود.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 20 صاروخا موجها و17 صاروخ HIMARS أمريكية.

تم تدمير 68 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية