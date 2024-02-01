إيران تعلن بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية جنوب البلاد
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ww80
أعلنت السلطات الإيرانية بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية في مدينة سيريك جنوب البلاد بقدرة إنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وأشارت التقارير إلى أن المحطة ستشمل 4 وحدات بقدرة إنتاجية 1250 لكل منها وسيتم تشغيلها بعد 5 سنوات بفاصل زمني لا يتجاوز 6 أشهر.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء المحطة 20 مليار دولار.
وتجري حاليا المفاوضات مع دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا، فضلا عن الاستعانة بخبراء محليين لبنائها.
المصدر: RT