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إيران تعلن بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية جنوب البلاد

مال وأعمال

إيران تعلن بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية جنوب البلاد
RT
إيران، أرشيف
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أعلنت السلطات الإيرانية بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية في مدينة سيريك جنوب البلاد بقدرة إنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء.

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وأشارت التقارير إلى أن المحطة ستشمل 4 وحدات بقدرة إنتاجية 1250 لكل منها وسيتم تشغيلها بعد 5 سنوات بفاصل زمني لا يتجاوز 6 أشهر.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء المحطة 20 مليار دولار.

وتجري حاليا المفاوضات مع دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا، فضلا عن الاستعانة بخبراء محليين لبنائها.

المصدر: RT

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