مسؤول روسي يكشف عن هدف مناورات "المدافع الصامد"

كشف رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن والحد من الأسلحة قسطنطين غافريلوف عن هدف مناورات "الناتو" Steadfast Defender "المدافع الثابت".

جاء ذلك فيما أفاد به غافريلوف لقناة "روسيا 24"، حيث تابع أن تلك المناورات لا تهدف إلى الدفاع، بل إلى اختبار الأجواء بحثا عن استفزازات محتملة ضد روسيا.

وقال: "تضم هذه المناورات 90 ألف جندي وضابط ومعدات، فيما يجري نقل المعدات شرقا، أي أنه يحاكي الدفاع عما يسمى بممر (سووالكي)، الذي يربط بولندا وليتوانيا. وهذا استفزاز واضح تماما، باعتباره شحذا للتحالف ليس من أجل الدفاع، وإنما في واقع الأمر لفحص الأجواء".

وكان القائد الأعلى لقوات "الناتو" كريستوفر كافولي قد قال في وقت سابق إن الحلف سيجري "أكبر مناورة لعدة أشهر منذ عقود، Steadfast Defender 2024".

وتشارك في هذه المناورات نحو 50 سفينة حربية، و80 طائرة، و1100 وحدة من المعدات العسكرية البرية، منها 133 دبابة، ونحو 90 ألف جندي. وتشمل مواقع التدريبات دول البلطيق وبولندا وألمانيا.

المصدر: نوفوستي