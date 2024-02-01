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ماسك يتحدث عن احتمال نقل تسجيل شركة "تسلا" إلى تكساس

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ماسك يتحدث عن احتمال نقل تسجيل شركة
AP
رجل الأعمال الأمريكية إيلون ماسك
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن مساهمي شركة "تسلا" سيصوتون قريبا على نقل تسجيل الشركة إلى ولاية تكساس.

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وفي وقت سابق أجرى ماسك استطلاعا في صفحته على منصة "إكس" حول ضرورة نقل مكان تسجيل الشركة إلى ولاية تكساس، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة. وصوتت أغلبية المشاركين في هذا الاستطلاع (87.1%) لصالح مثل هذه الخطوة.

وكتب ماسك بعد الاستطلاع: "تصويت الجمهور كان لصالح تكساس بوضوح. ستبدأ "تسلا" على الفور في إجراء تصويت للمساهمين على نقل الشركة إلى تكساس".

وقالت قناة "CNBC" أن محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية قضت بعدم دفع مكافأة قدرها 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك.

وكانت التعويضات التي حصل عليها ماسك ووافقت عليها شركة "تسلا" عام 2018، هي الأكبر في تاريخ الشركة وجعلت ماسك أغنى شخص في العالم.

من جهتها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ماسك قد يحاول تسجيل شركة "تسلا" في ولاية أخرى لتجنب قرار المحكمة، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بموافقة من المساهمين.

المصدر: نوفوستي

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