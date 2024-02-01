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مجلة أمريكية: الكونغرس مصدوم بحجم أموال المساعدات المنهوبة في أوكرانيا

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مجلة أمريكية: الكونغرس مصدوم بحجم أموال المساعدات المنهوبة في أوكرانيا
Globallookpress
الرئيسان الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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كتبت مجلة Тhe Аmerican Сonservative أن أعضاء الكونغرس الأمريكي طالبوا بعدم منح أوكرانيا سنتا واحدا قبل مراجعة كاملة لوجهة أموال المساعدات التي رصدت لكييف لشراء الأسلحة.

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وأشارت المجلة إلى أن معظم الأموال المخصصة لشراء الأسلحة تختفي في جيوب المسؤولين الأوكرانيين غير الشرفاء.

وكشفت أنه بعد عدة أشهر فقط من بدء النزاع، دخلت السلطات الأوكرانية في مؤامرة إجرامية مع إحدى شركات الدفاع في محاولة لاختلاس 40 مليون دولار لشراء قذائف مدفعية.

كما أكدت أن وزارة الدفاع الأوكرانية تدفع مبالغ زائدة مقابل السلع الأساسية، وذلك بالإضافة إلى الرشوة السائدة في مكاتب التجنيد التي تصدر شهادات عدم اللياقة للخدمة العسكرية مقابل آلاف الدولارات.

المصدر: INOsmi.ru

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