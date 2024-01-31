الولايات المتحدة "تغري" تركيا بالتخلي عن "إس-400" مقابل برنامج "إف-35"

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تبحث مع أنقرة إمكانية عودتها إلى برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35"، بشرط أن تتخلى تركيا عن منظومات "إس-400" الروسية.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض: "لم نغير وجهة نظرنا بأن برنامج "إف-35" غير متوافق بالنسبة لتركيا مع استخدام صواريخ "إس-300" أو "إس-400". لذلك، فإننا نواصل هذه المفاوضات، وإذا تمكنت تركيا من حل مخاوفنا بشأن هذا الأمر، فيمكن عندها مواصلة تحركها نحو برنامج "إف-35"".

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وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أنه بعد موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى "الناتو"، تعود الولايات المتحدة وتركيا إلى التعاون الكامل في مجالي الاقتصاد والأمن.

كما أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة لأعضاء الكونغرس تحثهم فيها على الموافقة على صفقة بيع تركيا طائرات من طراز "إف-16" ومعدات تحديث بقيمة 20 مليار دولار.

وانتقدت تركيا قيام واشنطن باستبعادها من مشروع إنتاج مقاتلات "إف-35" وفرض عقوبات عليها بسبب شرائها صواريخ "إس-400" من روسيا.

المصدر: تاس